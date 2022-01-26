МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам 2021 года увеличила перевозки на 56%, до 45,8 млн пассажиров по сравнению с 2020 годом. Это следует из сообщения компании.

При этом по итогам декабря группа увеличила перевозки на 64,4%, до 3,6 млн пассажиров, авиакомпания "Аэрофлот" - на 47,1%, до 1,7 млн.

"На операционные результаты 2021 года продолжила оказывать влияние пандемия COVID-19 и значительные ограничения на полеты. Тем не менее авиасообщение показало значительное восстановление объемных показателей, - говорится в сообщении компании. - Перевозки Группы "Аэрофлот" на внутренних линиях уже во втором квартале 2021 года превысили уровень 2019 года (до начала пандемии) и превышали аналогичные показатели позапрошлого года в течение оставшейся части года. Международное авиасообщение оставалось существенно ограниченным, однако и в этом сегменте наблюдалось постепенное восстановление операций: к концу года было восстановлено уже порядка половины пассажиропотока".