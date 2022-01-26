В Татарстане предложили создать пилотную зону по развитию крипторынка

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Пилотная зона по использованию криптовалюты под контролем федеральных властей и банка России может появиться в Татарстане. С таким предложением выступил на итоговом заседании коллегии Минцифры Татарстана глава министерства Айрат Хайруллин.

"Предлагаю по согласованию с Центральным банком, с ФСБ, и Правительством России, в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора", - сказал министр.

Хайруллин подчеркнул, что такой опыт у республики есть. В городе Иннополисе в рамках правовых режимов тестируется беспилотное такси.

Он отметил, что Центральный Банк России справедливо выступает против анонимных квазифинансовых средств. В то же время, министр обратил внимание, что объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долларов в год, а количество участников мирового рынка превысило 200 млн человек.

Хайруллин подчеркнул, что крипторынок - это не только криптовалюты. "Огромная популярность криптовалют вывела их за пределы мира финансов и наделила новыми функциями. Например, многие мировые футбольные клубы сделали цифровые монеты способом взаимодействия с болельщиками. В 2021 году стал популярен еще один вид криптопродуктов - NFT-токены", - сказал Хайруллин.