Пассажиропоток на Ямале вырос на 26% в 2021 году

ТАСС, 26 января. Пассажиропоток Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составил 1,8 млн человек в 2021 году, что на 26% больше показателя пандемийного 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"По итогам 2021 года пассажиропоток на Ямале увеличился на 26% по сравнению с годом ранее. Воздушный транспорт перевез около 1 800 000 человек. 19 авиакомпаний осуществили более 44 000 рейсов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, чаще всего в 2021 году ямальцы летали в Тюмень и Москву, а среди курортов самыми популярными стали Сочи, Симферополь и Краснодар. При перелетах внутри округа самым востребованным стало направление Салехард - Новый Уренгой.

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в 2022 году количество субсидируемых межрегиональных рейсов увеличено до 38, добавились рейсы из Салехарда в Краснодар и Минеральные Воды и летние направления из Нового Уренгоя в Анапу и Минеральные Воды. Улететь из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи жители округа также смогут круглый год, а рейсы в Москву осуществляются теперь еще в аэропорт Шереметьево.