Вылов минтая в Дальневосточном бассейне с начала года увеличился на 4%

ТАСС, 26 января. Вылов минтая в Дальневосточном бассейне с начала 2022 года увеличился на 4% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года и достиг 141 тыс. тонн. Это следует из сообщения ведомства.

"По данным отраслевой системы мониторинга, к 24 января 2022 года в Дальневосточном бассейне вылов минтая составил суммарно 141 тыс. тонн, что на 4% больше уровня 2021 года", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в ведомстве, минтай остается главным промысловым ресурсом России, его доля в национальном улове составляет 35%. В Росрыболовстве отметили, что в Охотском море с начала 2022 года было добыто 125,2 тыс. тонн минтая, что на 7% больше прошлогоднего уровня, в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах - 121,5 тыс. тонн, что на 11% выше. "В Северо-Охотоморской подзоне нарастающий вылов минтая составил 2,9 тыс. тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне из-за ледовой обстановки промысел приостановлен", - добавили в пресс-службе.

Что касается вылова сельди, то с начала года было добыто 38,6 тыс. тонн, в том числе в Северо-Охотоморской подзоне - 36,2 тыс. тонн (на 5,2% больше 2021 года), добавили в Росрыболовстве. Также было добыто 9 тыс. тонн трески. На промысле минтая в Охотском море работают 74 судна, добычу сельди ведут 15 судов, трески - 18 судов.

"По данным Приморского территориального управления Росрыболовства, степень загрузки холодильников составляет 71%, ситуация улучшается в связи с ростом отправки продукции железнодорожным транспортом, при это цены за транспортировку с начала года не изменились, проблем с размещением подходящих рыбных грузов нет", - добавили в ведомстве.