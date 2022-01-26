Путин попросил кабмин и ЦБ прийти к единому мнению о регулировании криптовалют

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему известны дискуссии по теме регулирования криптовалют в России.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации", - сказал Путин.

Путин поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

"Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", - сказал президент.

У Центробанка своя позиция по криптовалютам, но банк "не стоит на пути технического прогресса".

"ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности", - сказал Путин.

"Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны", - добавил президент.

Путин считает, что у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.

"Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры", - сказал Путин.