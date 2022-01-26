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В ФРГ считают, что Россия является для Германии важным торговым партнером, но не союзником

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что "те, кого страна считает союзниками, разделяют ценности"

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Москва является для Берлина важным экономическим партнером, но не союзником. Об этом заявил в среду на брифинге журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Я думаю, что те, кого мы понимаем под союзниками, разделяют ценности. Это понимание о демократии, принципах правовой государственности и правах человека", - сказал он. "Это не означает, что, несмотря на это, Россия не является важным торговым партнером, и мы тесно связаны друг с другом не только экономически, но и находимся в контакте на многих других плоскостях", - утверждал Хебештрайт. "Но я думаю, что интерпретация "союзник" к этому не относится", - считает представитель кабмина.

В последнее время отношения России и стран Запада ухудшились в свете заявлений о возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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