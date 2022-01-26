В ФРГ считают, что Россия является для Германии важным торговым партнером, но не союзником

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Москва является для Берлина важным экономическим партнером, но не союзником. Об этом заявил в среду на брифинге журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Я думаю, что те, кого мы понимаем под союзниками, разделяют ценности. Это понимание о демократии, принципах правовой государственности и правах человека", - сказал он. "Это не означает, что, несмотря на это, Россия не является важным торговым партнером, и мы тесно связаны друг с другом не только экономически, но и находимся в контакте на многих других плоскостях", - утверждал Хебештрайт. "Но я думаю, что интерпретация "союзник" к этому не относится", - считает представитель кабмина.

В последнее время отношения России и стран Запада ухудшились в свете заявлений о возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.