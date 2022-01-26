В Казахстане создали спецкомиссию по расследованию причин сбоя в энергосистеме

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Власти Казахстана создали специальную комиссию по расследованию причин отключения электрической энергии в южных регионах. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО "Кегок", приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, под руководством вице-министра энергетики Республики Казахстан создана специальная комиссия", - говорится в сообщении.

По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия для недопущения подобных технологических нарушений в будущем, а также для повышения надежности функционирования единой электроэнергетической системы Казахстана. В ведомстве напомнили, что утром 25 января в Алма-Атинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алма-Ата и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии. В 16:00 по местному времени (13:00 мск) подача электроэнергии потребителям всех регионов южной зоны Казахстана была восстановлена.