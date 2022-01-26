{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Казахстане создали спецкомиссию по расследованию причин сбоя в энергосистеме

В частности, по результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия для недопущения подобных технологических нарушений в будущем

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Власти Казахстана создали специальную комиссию по расследованию причин отключения электрической энергии в южных регионах. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

На эту тему
Массовое отключение света в Центральной Азии. Главное
Массовое отключение света в Центральной Азии.

"В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО "Кегок", приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, под руководством вице-министра энергетики Республики Казахстан создана специальная комиссия", - говорится в сообщении.

По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия для недопущения подобных технологических нарушений в будущем, а также для повышения надежности функционирования единой электроэнергетической системы Казахстана. В ведомстве напомнили, что утром 25 января в Алма-Атинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алма-Ата и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии. В 16:00 по местному времени (13:00 мск) подача электроэнергии потребителям всех регионов южной зоны Казахстана была восстановлена.

Теги
Казахстан
Саудовская Аравия создала компанию Savvy Gaming Group для развития киберспорта
Ранее шведский медиахолдинг MTG согласился продать принадлежавшую ему киберспортивную компанию ESL Gaming, за которую Суверенный фонд заплатил $1,05 млрд
Читать полностью