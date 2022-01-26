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Семейные фермы Оренбуржья смогут получить грант на выращивание овощей и картофеля

Его размер может составить до 30 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Овощеводство и картофелеводство включили в число приоритетных отраслей агропромышленного комплекса Оренбургской области, что позволит фермерам получить грант на эти направления деятельности. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Оренбуржье фермерская продукция пользуется стабильно высоким спросом. Сравнительно небольшие объемы производства дают возможность выращивать и продавать экологически чистые продукты. Крестьянско-фермерские хозяйства - это хороший ресурс для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Гранты позволят поддержать этот сектор АПК, обеспечить продовольственный рынок региона качественными востребованными продуктами", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Семейная ферма в Оренбургской области может получить грант в размере до 30 млн рублей неограниченное количество раз, но не ранее, чем через три года после получения предыдущей бюджетной поддержки, уточняется в сообщении. По данным пресс-службы, на гранты могут рассчитывать хозяйства, годовой доход которых не превышает 200 млн рублей. За целевым использованием господдержки проследят, необходимо будет предоставлять отчеты.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, в 2022 году на развитие семейных ферм предусмотрено 174 млн рублей. Прием заявок планируется начать в феврале-марте.

Грантовая поддержка на развитие семейных животноводческих ферм, как добавили в министерстве, действует с 2012 года. За этот период предоставлено 163 гранта на сумму 1,3 млрд рублей.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
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