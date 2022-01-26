Голикова поручила работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников

"Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 358,7 млн человек, около 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 11 315 801 случай заражения, выздоровели 10 099 937 человек, умерли 328 105. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.