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Пандемия COVID-19
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Голикова поручила работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Вице-премьер заявила, что "регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 358,7 млн человек, около 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 11 315 801 случай заражения, выздоровели 10 099 937 человек, умерли 328 105. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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