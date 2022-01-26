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Россельхознадзор: маркировка консервов позволит эффективно очищать рынок от фальсификата

Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке рыбных консервов с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, мясных, овощных и фруктовых консервов - с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Интеграция электронной ветеринарной сертификации "Меркурия" и маркировки при проверке рынка консервов позволит более эффективно очищать рынок от недобросовестных производителей. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как сообщалось ранее, Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке рыбных консервов с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, мясных, овощных и фруктовых консервов - с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Соответствующие проекты постановлений правительства РФ опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Россельхознадзор поддерживает введение маркировки в указанных категориях. Инспекторы ведомства выявляют значительный процент фальсифицированной продукции на рынке консервированных товаров. Так, например, вместо указанной на упаковке сайры, в состав вводится более дешевая сельдь иваси, а икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, подобные нарушения выявляются в ходе анализа документов в информационной системе Россельхознадзора "Меркурий". "Ее интеграция с системой "Честный знак" поможет более эффективно очищать рынок от недобросовестных производителей. Взаимодействие систем уже налажено в отношении молочной продукции, планируется также интеграция в части рыбных, мясных консервов и других животноводческих товаров", - указали в Россельхознадзоре.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.

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