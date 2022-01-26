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Чернышенко считает необходимым оснастить все медорганизации системами цифровой телефонии

Вице-премьер отметил, что "более 50 млн звонков от граждан РФ поступило в единую службу "122" с момента начала ее работы в ноябре 2020 года"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и Минцифры России считают целесообразным оснастить все медорганизации страны современными системами цифровой телефонии. Об этом вице-премьер сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"И сейчас мы с Минцифры считаем целесообразным оснастить все медорганизации страны современными системами цифровой телефонии, упростить переход с устаревших аналогов на цифровые решения", - отметил Чернышенко.

Более 50 млн звонков от граждан РФ поступило в единую службу "122" с момента начала ее работы в ноябре 2020 года, сообщил вице-премьер.

"С начала работы службы на номер "122" поступило более 50 млн звонков. <…>. Только за прошедшую неделю звонков от граждан поступило в разы больше, 3,5 млн по стране", - отметил он.

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