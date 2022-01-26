Путин заявил, что итальянский бизнес проявляет интерес к сельскому хозяйству России

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Итальянские предприниматели проявляют интерес к сельскому хозяйству РФ, заявил президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства он рассказал, что ранее сегодня проводил встречу с представителями итальянского бизнеса.

"Мы говорили о разных сферах деятельности, в том числе итальянцы проявляют интерес к работе в области сельского хозяйства [России]", - сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, "чтобы сельское хозяйство развивалось, недостаточно только вкладывать деньги, а деньги вкладываются значительные". "Нужно проявлять должное внимание и заботу к людям, которые проживают на селе", - добавил он.

Путин напомнил, что в России в 2020-2021 годах была реализована программа по комплексному развитию сельских территорий, она охватила примерно 8 млн человек. Президент попросил вице-премьера Викторию Абрамченко доложить о результатах этой работы.