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В Германии заявили, что зависят от российского газа примерно на 55%

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что возможности страны по диверсификации путей поставок расширились

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Основные объемы газа из России в Германию поступают не через территорию Украины и Польши, а по трубопроводу "Северный поток - 1". Об этом сообщил в среду на пресс-конференции вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа", - сказал он, отметив, что возможности ФРГ по диверсификации путей поставок расширились.

"Все договоры о поставках [газа] из России соблюдаются, но, правда, [эти поставки осуществляются] больше не по трубопроводу на Украине, не через Польшу по "Ямалу - Европе", - продолжил Хабек. "Большая часть поступает по "Северному потоку - 1", - утверждал он.

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