В Татарстане объем оказанных туристам услуг вырос на 16% относительно 2019 года

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Объем оказанных услуг в туристической сфере Татарстана вырос на 16,1% относительно допандемийного 2019 года. Об этом в среду на итоговом заседании коллегии Госкомитета Татарстана по туризму сообщил председатель Госкомитета Сергей Иванов.

"Объем оказанных услуг в сфере туризма Республики Татарстан с учетом смежных отраслей за 2021 год прогнозируется на уровне 33,1 млрд рублей, что на 16,1% процента больше, чем в 2019 году", - сказал Иванов.

Отмечается, что учитываются все расходы туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения.

Он отметил, что основные показатели развития сферы туризма продемонстрировали планомерное восстановление практически до уровня 2019 года. "Турпоток в Республику Татарстан в 2021 году прогнозно составил 3,3 млн человек, что составляет 92% от показателей 2019 года", - сказал Иванов.