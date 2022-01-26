Программы Свердловской области скорректируют для участия в проекте обновления транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона скорректировать областные программы для того, чтобы войти в единую программу "Мобильный город", которая будет утверждена к 1 марта и будет направлена на обновление городского транспорта.

В октябре прошлого года "Мобильный город" вошел в список 42 стратегических инициатив развития страны, которые утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Они будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа: до 2024 года и до 2030 года. Инициативы позволят в том числе более эффективно достичь целей нацпроектов.

"Я уже поручил правительству подготовить все необходимые документы. Скорректировать наши областные программы. Нам нужно сразу войти в "Мобильный город", как только эта инициатива будет утверждена. Такую возможность упускать нельзя", - сообщил Куйвашев в среду на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что задача программы - к 2030 году в городских агломерациях страны на 100% обновить парк автобусов и на 80% - трамваев. В восьми агломерациях планируется запустить городские электрички, для этой части программы подходит маршрут электрички "Екатеринбург - Новокольцовский".

Куйвашев добавил, что при федеральной поддержке регион получил 169 единиц транспорта к ЧМ-2018 и за два года - 2020 и 2021 годы - еще 117 новых комфортных автобусов на сжиженном газе для Екатеринбурга. Таким образом, парк обновлен на 70%. "С трамваями дела обстоят сложнее. Большая часть вагонов работает по 20 лет и дольше. Нужно ситуацию менять", - добавил губернатор.