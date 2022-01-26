Финансирование программы развития села в 2022 году составит 40,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Финансирование программы комплексного развития сельских территорий в 2022 году составит 40,7 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с правительством.

"Данная программы является нашим приоритетом. В текущем году в бюджете на ее мероприятия предусмотрено 40,7 млрд рублей. Средства будут направлены на благоустройство сельских территорий, создание комфортной среды для жизни и работы на сельских территориях и субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке", - сказала она.

Как отметила Абрамченко, 2021 год стал вторым годом реализации программы комплексного развития сельских территорий. По ее словам, за два года улучшены условия жизни 8 млн человек, проживающих в 6,5 тыс. сельских населенных пунктов. "Это 22% сельского населения нашей страны", - пояснила вице-премьер.

В прошлом году на реализацию программы было направлено дополнительно 10,7 млрд рублей. Вице-премьер пояснила, что эти средства были направлены в первую очередь на сельскую ипотеку и развитие инфраструктуры. Всего на реализацию программы в 2021 году направили 39,7 млрд рублей.

"За прошедший год были созданы или модернизированы 171 школа и детский сад, 165 объектов коммунальной инфраструктуры, 152 объекта культуры, 56 спортивных объектов, 42 объекта здравоохранения. Одним из наиболее востребованных жителями мероприятий является благоустройство сельских территорий. В прошлом году были успешно реализованы более 3,6 тыс. таких проектов в 76 субъектах нашей страны", - сказала Абрамченко.

Сельская ипотека

При этом приоритетом, по словам вице-премьера, является улучшение жилищных условий граждан. "Я говорю об инструменте сельской ипотеки, которая выдается по низкой ставке, - максимум 3% годовых. За прошедший год одобрено кредитов на сумму более 98 млрд рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 51 тыс. семей", - сказала Абрамченко.

Всего, по ее словам, благодаря сельской ипотеке, за два года улучшили жилищные условия 96 тыс. семей. Она напомнила, что для развития индивидуального жилищного строительства с 2022 года эта мера поддержки приобретает более фокусный характер. Исключается возможность приобретения квартир в многоквартирных домах.

"Дополнительно, кроме сельской ипотеки, еще 1,5 тыс. наших граждан получили социальные выплаты либо жилье, которое построено совместно с работодателем. Совокупно эти меры позволили приобрести либо построить 2,8 млн кв. м жилья", - заключила Абрамченко.