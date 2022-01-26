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Хайнань планирует в 2022 году увеличить турпоток на 10%

По словам главы провинциального управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Сунь Ина, администрация будет способствовать строительству тематических парков и повышению экономической активности в ночное время

ХАЙКОУ /Китай/, 26 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань рассчитывает в текущем году увеличить туристический поток на 10%, а доходы от туристической отрасли - на 15%. Как сообщило агентство Синьхуа, эти целевые показатели были намечены на ежегодном региональном собрании народных представителей.

По словам главы провинциального управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Сунь Ина, администрация Хайнаня будет способствовать строительству тематических парков и повышению экономической активности в ночное время.

В 2021 году Хайнань посетили более 81 млн туристов из Китая и других стран. Это на четверть больше, чем в 2020 году. Общий доход провинции от туристической деятельности в прошлом году увеличился почти на 60% по сравнению с 2020 годом и составил около 138,4 млрд юаней (порядка $22 млрд).

Администрация Хайнаня активно развивает спортивный и рекреационный туризм, используя преимущества климатических условий, морские ресурсы, а также богатства флоры и фауны этого острова. К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления".

Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За последние пять лет (2016-2020) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.

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КитайХайнань
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