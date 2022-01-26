В Киргизии возбуждено дело о коррупции за переработку золота в СЭЗ "Бишкек"

БИШКЕК, 26 января. /ТАСС/. Следователи Генеральной прокуратуры Киргизии возбудили уголовное дело по фактам коррупции из-за организации незаконной переработки золотосодержащих руд на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Бишкек". Об этом в среду сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"На территории СЭЗ "Бишкек" выявлены факты незаконной переработки золотосодержащих руд. При отсутствии каких-либо разрешительных документов, в нарушение норм технической и экологической безопасности одна из частных фирм на протяжении длительного времени по молчаливому согласию и содействию должностных лиц таможенных органов и СЭЗ "Бишкек" вела производство золота", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба СЭЗ в среду заявила, что речь, вероятно, идет о фирме "Эрик металл", которая не работает с 2019 года. Она с 2010 года производила и перерабатывала магний, алюминий и другие металлы. В 2017-2018 гг., по данным руководства СЭЗ, указанная компания ввозила и вывозила золотосодержащие породы. "Генеральная дирекция СЭЗ "Бишкек" не может вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий СЭЗ", - подчеркнули в компании.

СЭЗ "Бишкек" создана в 1996 году, в ней зарегистрировано более 300 субъектов, экономическую деятельность ведут более 100 резидентов.