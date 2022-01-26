Аэропорт Воркуты реорганизуют в филиал "Аэропортов Красноярья"

СЫКТЫВКАР, 26 января. /ТАСС/. Аэропорт заполярной Воркуты (входит в состав региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс") будет передан в федеральную собственность и преобразован в филиал федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Красноярья". Соответствующие документы будут представлены в Минтранс России до 21 февраля, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты и обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс", в том числе с учетом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях.

"В данный момент в целях передачи в собственность Российской Федерации имущественного комплекса аэродрома Воркута, Минтрансом России совместно с правительством Республики Коми, Росавиацией и Росимуществом принято решение о создании на базе аэропорта Воркута филиала федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья". В связи с этим правительство Коми, Росавиация, ФКП "Аэропорты Красноярья" и АО "Комиавиатранс" сформируют и представят в Минтранс России необходимые документы до 21 февраля текущего года", - говорится в сообщении.

Как отмечал ранее глава республики Владимир Уйба, реконструкция аэродромного комплекса и взлетно-посадочной полосы Воркуты оценивается в сумму от 1,5 до 3 млрд рублей, таких денег в бюджете региона нет. Взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию в 1968 году, последняя ее реконструкция проводилась в 1975 году. Здание аэровокзала, рассчитанное на 100 человек, было построено в 1961 году. Объекты не соответствуют нынешним требованиям безопасности и требуют срочной реконструкции.

В Воркуте функционирует гражданский аэродром двойного назначения, совместно базируется с авиацией ФСБ России. Объединенный арктический авиационный отряд ФСБ России выполняет более 60% рейсов с аэродрома Воркута, оставшиеся 40% - межмуниципальные и межрегиональные пассажирские авиаперевозки.

Согласно официальным данным ФКП "Аэропорты Красноярья", оно создано 23 апреля 2012 года на базе реорганизованного "Авиапредприятия "Черемшанка", в состав имущественного комплекса вошли аэропорты Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и Туруханск. В 2018-2019 годов в состав предприятия вошли аэропорты "Диксон", "Байкит", "Ванавара", "Енисейск", "Тура", "Хатанга". Всего в состав предприятия вошли 12 аэропортов местных воздушных линий, что позволило их сохранить, обеспечить выполнение сертификационных требований и необходимый уровень авиационной безопасности.