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Аксенов заверил, что стоимость проезда в транспорте Крыма повышаться не будет

Глава республики отметил, что вернуться к обсуждению этого вопроса "станет возможным только при обеспечении перевозчиками качества обслуживания"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Цены на проезд в общественном транспорте Крыма не будут повышаться, пока не улучшится качество обслуживания пассажиров, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В СМИ регулярно возникает тема повышения тарифа на проезд в городском общественном транспорте. Правительством республики по данному вопросу проводится работа, в том числе обсуждение с Общественной палатой Республики Крым и Ассоциацией автомобильных перевозчиков Республики Крым. Несмотря на то, что тариф на перевозки у нас - один из самых низких по стране, при нынешнем качестве перевозок, с точки зрения соблюдения расписания и комфорта, о повышении тарифа не может быть речи", - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что "вернуться к обсуждению вопроса повышения тарифа на проезд станет возможным только при обеспечении перевозчиками качества обслуживания".

Ранее сообщалось, что в 2019 году проезд в Симферополе подорожал с 13 до 17 рублей по договоренности властей Крыма с перевозчиками, обещавшими улучшить качество обслуживания пассажиров. Сейчас при оплате наличными билет стоит 22 рубля.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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