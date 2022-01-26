Египет поставил задачу поднять ненефтяной экспорт до $40 млрд к концу года

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Египет планирует увеличить ненефтяной экспорт до $40 млрд к концу года. Об этом заявила в среду на заседании правительства министр промышленности и торговли арабской республики Невин Гамия, передает финансовый вестник "Амуаль аль-Гад".

"С учетом темпов роста в экспортных секторах и увеличения мирового спроса на 10% мы нацелены на увеличение египетского экспорта в 2022 году до $40 млрд с темпом роста в 25%", - сказала она. По словам министра, в конце прошлого года объем экспорта египетских ненефтяных товаров вырос до $32 млрд, при этом "темпы роста, которые составили от 5 до 62%, затронули 12 секторов, на долю которых приходится 90% общей структуры несырьевого экспорта". Речь, в частности, идет о химической продукции и удобрениях, стройматериалах, пищевой промышленности, машиностроении, электронике, сельхозпродукции, текстильной промышленности, фармацевтике.

Рост несырьевого экспорта за последний год министр объяснила рядом факторов, главными из которых стали урегулирование задолженности перед Фондом развития экспорта, расширение товарной базы с упором на промышленные отрасли и увеличение доли поддержки экспорта в страны Африки. "Многие рынки полагаются на египетские товары в качестве альтернативы традиционным рынкам с высокой стоимостью доставки", - отметила она.

Что касается экспорта нефти, то, по словам министра нефти и минеральных ресурсов Тарика аль-Муллы, в минувшем году он вырос и превысил $10 млрд.