Более 6,5 тыс. км федеральных дорог планируется отремонтировать в РФ в 2022 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В 2022 году в РФ планируется построить и реконструировать 223 км и отремонтировать 6,7 тыс. км федеральных дорог, сообщается на сайте правительства РФ.

"В 2022 году планируется построить и реконструировать 223 км и отремонтировать 6,7 тыс. км федеральных дорог. Также будет продолжено активное строительство трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продолжением дороги до Екатеринбурга и далее до Тюмени и Челябинска, а также реализация всех других федеральных проектов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и Комплексного плана по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры", - говорится в сообщении правительства.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в 2022 году планируется выделение из бюджета более 1 трлн рублей (на федеральные дороги - 793,7 млрд рублей, на региональные дороги - 255,6 млрд рублей), и перед субъектами поставлена задача завершить контрактацию на текущий год до 1 марта.

Вице-премьер рассказал о планах дорожного строительства в регионах на 2022 год. Планируется завершить строительства моста через реку Шексну в Череповце, а также ввести участок Ростовского транспортного кольца - обход города Аксая на трассе М-4 "Дон". Кроме того, на федеральной трассе Новороссийск - Керчь будет завершено строительство и реконструкция 38-километрового участка дороги от Сочи до Крыма, включая обход города Анапы, также будет построен 27-километровый обход в городе Майкопе (Республика Адыгея).

"Наша задача не только сохранить, но и нарастить объёмы дорожного строительства, поэтому в ближайшее время мы завершим формирование пятилетнего плана с учётом создания опорной сети", - отметил Марат Хуснуллин.