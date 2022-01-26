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Минфин повысил минимальную цену на водку до 261 рубля за 0,5 л

На коньяк - до 480 рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минфин РФ утвердил приказ о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

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Минимальную розничную цену на водку повысили на 7,4% с действующих 243 рублей. А МРЦ на коньяк выросла на 7,6% с текущих 446 рублей. Таким образом, МРЦ на водку повышена до 261 рубля за 0,5 литра, на коньяк - до 480 рублей. Кроме того, согласно документу, минимальную розничную цену на бренди подняли с 324 рублей до 348 рублей.

Документ вступит в силу по истечении десяти дней с момента официального опубликования.

Как прокомментировали ТАСС в Минфине, пересмотр и индексация МРЦ на алкогольную продукцию является инструментом в борьбе с теневым производством. "Подписаны приказы о повышении уровня минимальных цен на этиловый спирт и алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Индексация МРЦ учитывает повышение с января этого года ставок акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также уровень инфляции. Пересмотр и индексация МРЦ на алкогольную продукцию - стандартная процедура. Если не проиндексировать МРЦ, затраты на производство такой продукции будут превышать ранее установленные минимальные цены", - отметили в Минфине.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В течение нескольких лет рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.

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