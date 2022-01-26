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"Яндекс" подтвердил включение своих сервисов в реестр распространителей информации

В реестр вошли "Яндекс Go", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Яндекс" подтвердил включение сервисов "Яндекс Go", "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов "Яндекс Go", "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить", - говорится в сообщении.

По закону организатор распространения информации (ОРИ) в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. ОРИ также обязан предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.

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