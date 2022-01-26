Цены на капусту в России за неделю выросли на 2,7%, на морковь - на 1,7%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цены на капусту в России за неделю с 15 по 21 января 2022 года выросли на 2,7%, на морковь - на 1,7%, на помидоры - на 1,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,9%, в том числе на капусту белокочанную - на 2,7%, морковь - на 1,7%, помидоры - на 1,6%, бананы - на 1,3%, огурцы - на 1,2%, яблоки - на 0,5%, картофель - на 0,4%, свеклу столовую - на 0,3%, лук репчатый - на 0,2%", - отмечает ведомство.

Как сообщили в Росстате, за период с 15 по 21 января 2022 года выросли цены: на маргарин, творог, макаронные изделия и вермишель - на 0,7%, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, масло сливочное, сыры сычужные - на 0,6%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, рис, консервы овощные для детского питания - на 0,5%, баранину, сметану, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, говядину, муку пшеничную, водку и соль - на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, хлеб пшеничный - на 0,2%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,1%. Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%, в том числе в 74 субъектах Российской Федерации - на 0,1-3,4%.

Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 0,7%, в том числе в 54 субъектах Российской Федерации - на 0,1-4,5%. Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,1%, в том числе в 38 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,5%. При этом снижение цен на мясо кур в среднем по стране составило 0,5%, в том числе в 56 субъектах Российской Федерации - 0,1-4,6%. Яйца куриные в среднем по стране стали дешевле на 1,3%, в том числе в 57 субъектах Российской Федерации - на 0,1-4%, в 9 субъектах - на 4,1-9,5%. Цены на конфеты шоколадные снизились на 0,7%, чай черный - на 0,6%, пшено - на 0,1%.