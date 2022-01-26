Цена бензина в РФ с начала 2022 года по 21 января выросла ниже уровня инфляции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стоимость бензина в России с начала 2022 года по 21 января увеличилась на 0,63%, не превысив инфляцию за тот же период, которая составила 0,88%, следует из данных Росстата.

Рост цены дизельного топлива за рассматриваемый период, напротив, превысил уровень инфляции в стране и составил 1,28%. За неделю с 15 по 21 января он вырос на 0,42% при инфляции в 0,22%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительство оценивает ситуацию на внутреннем рынке топлива в начале 2022 года как стабильную. По его словам, кабмин и Минэнерго постоянно занимаются мониторингом объема запасов и производства дизельного топлива в зимний период и автомобильного бензина летом.