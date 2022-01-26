Росреестр в ходе "амнистии" исключил как ошибочные данные о 240,5 млн га лесных участков

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ошибочные данные о более чем 240 млн га лесных участков исключены из сведений единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в результате применения так называемого закона о "лесной амнистии". Об этом сообщила в среду пресс-служба Росреестра.

Закон о "лесной амнистии" вступил в силу 11 августа 2017 года. Его задачей стало устранение противоречий между границами земельных участков граждан и лесного фонда.

"Всего с момента начала реализации закона "о лесной амнистии" площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшена на 240,5 млн га (устранены пересечения границ лесных участков с границами других лесных участков и земельных участков иных категорий земель и т. д.)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с момента вступления в силу закона о "лесной амнистии" из ЕГРН исключены дублирующие сведения о 44,9 тыс. лесных участках, исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) о 6,8 тыс. лесных участках.

По данным пресс-службы, за весь период действия "лесной амнистии" закон о ней применялся 87,1 тыс. раз, из них по инициативе Росреестра - 70,3 тыс. раз (81%). Остальные порядка 16,8 тыс. случаев (19%) инициированы правообладателями либо органами государственной власти.

Наибольшая активность заявителей отмечена в Московской области (8,9 тыс.), Ленинградской области (2 тыс.), Республике Карелия (1,3 тыс.), Иркутской области (813), Владимирской области (732).