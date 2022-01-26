Meta удалила рекламу с вакансиями наркокурьеров со своих площадок

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Компания Meta Platforms (владеет Facebook и Instagram) удалила на своих площадках сообщения с вакансиями наркокурьеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"На нашей платформе запрещено продвижение незаконной деятельности и сервисов, и мы уже удалили рекламные объявления и страницу, о которых шла речь. У нас есть специальная команда, задача которой - обнаруживать рекламные объявления подобного рода. Как только нам становится известно о таких объявлениях, мы их удаляем", - говорится в сообщении.

В Meta отметили, что компания инвестирует в автоматизированные технологии для быстрого обнаружения подобного контента.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя Роскомнадзора сообщила, что ведомство направило письмо руководству Meta Platforms с требованием "незамедлительно принять меры" по блокировке на своих площадках сообщений с вакансиями наркокурьеров. По данным издания, всего за 2021 год в реестр запрещенной информации было внесено более 100 подобных объявлений, размещенных в Facebook и Instagram. В Роскомнадзоре добавили, что к настоящему моменту в данных социальных сетях остаются неудаленными порядка 2 тыс. материалов с запрещенным контентом.