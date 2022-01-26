"Дочка" Росатома проведет модернизацию ТЭЦ на востоке Казахстана

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Дочка" Росатома - АО "Русатом Сервис" - займется модернизацией одного из крупнейших производителей электроэнергии Казахстана - Усть-Каменогорской ТЭЦ. Об этом в среду сообщил департамент коммуникаций госкорпорации.

"Консорциум ТОО Svetoch (Казахстан) / АО "Русатом Сервис" (предприятие Росатома) и ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (входит в группу компаний "Казахстанские коммунальные системы") подписали договор на масштабную модернизацию Усть-Каменогорской ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Это первый крупный сервисный контракт консорциума, отметили в госкорпорации. Общая стоимость работ по договору составляет более $100 млн, окончание работ запланировано на конец второго квартала 2025 года.

Модернизация предусматривает, в частности, строительство для ТЭЦ нового котлоагрегата паропроизводительностью 420 тонн в час, замену турбоагрегата с увеличением мощности до 65 МВт и внедрение современной системы каталитического восстановления азота, сероочистки и пылеочистки. Также будут проведены также работы по модернизации вспомогательных систем.

"Реализация данных мероприятий позволит значительно сократить уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, что еще раз подтверждает приверженность участников проекта целям в области устойчивого развития ООН", - приводятся слова генерального директора АО "Русатом Сервис" Евгения Салькова.

Усть-Каменогорская ТЭЦ - один из крупнейших производителей электроэнергии и наиболее крупная ТЭЦ Восточно-Казахстанской области. Предприятие обеспечивает производство тепловой энергии для крупных промышленных предприятий и покрывает более 80% нагрузки жилищно-коммунального сектора города Усть-Каменогорск.