Цены на нелегированную сталь в России за декабрь снизились на 12,2%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цены на нелегированную сталь на российском рынке в декабре 2021 года сократились на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Росстат.

В декабре по сравнению с ноябрем цены на сталь нелегированную в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали снизились на 12,2%, уточняется в материалах службы.

При этом цены на стальные трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, выросли на 18,2%, на стальные фитинги для труб, кроме литых, - на 11,3%.

Цены на уголь и антрацит обогащенные в декабре увеличились на 16,1% по сравнению с ноябрем. В то же время цены на доменный железорудный агломерат снизились на 16,4%, железорудные окатыши (окисленные) - на 14%.