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Nord Stream 2 учредила германскую "дочку" для участка "Северного потока - 2"

Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 26 января. Оператор газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для немецкого участка трубопровода, говорится в сообщении компании. Gas for Europe GmbH станет оператором этого участка в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом ФРГ.

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"Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток - 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", - отмечается в сообщении.

Ранее сертификация "Северного потока - 2" была приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

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