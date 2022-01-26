Регулятор в ФРГ пока не прогнозирует, когда возобновит сертификацию "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство Германии, которое приостановило сертификацию "Северного потока - 2" в декабре из-за административно-правовых процедур, пока не знает, когда именно возобновит процесс. Как сообщил в среду в ответ на запрос ТАСС представитель регулятора Фите Вульф, для этого еще нужно проверить документацию.

"Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных средств [касающихся германского отрезка] и кадровых ресурсов дочерней компании и пока Федеральное сетевое агентство не сможет проверить документы дочерней компании. В настоящее время мы не можем прогнозировать, когда процедура может быть возобновлена", - сообщил он.

Эти условия соответствуют тем, что оглашались изначально.

Ранее оператор газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для немецкого участка трубопровода. Компания станет оператором этого участка в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом ФРГ.

Вокруг "Северного потока - 2

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнется отсчет периода проверки.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно было изначально опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.