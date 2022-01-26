Минэкономразвития считает нецелесообразным введение полного запрета на криптовалюты

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минэкономразвития России считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов. Об этом сообщили ТАСС в МЭР РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"На наш взгляд, введение полного запрета на обращение цифровых финансовых активов и криптовалют в России нецелесообразно. Развитие таких инструментов является общемировым трендом. Кроме того, Россия занимает передовые позиции в сфере разработки технологий блокчейн", - заявили министерстве.

В МЭР подчеркнули, что понимают обозначаемые ЦБ РФ риски, связанные с высокой волатильностью криптовалют, особенно для неквалифицированных инвесторов. В этой связи обеспечение прозрачности и защита интересов граждан, в том числе от недобросовестных действий, должна быть приоритетом, подчеркнули в министерстве. Вместе с тем полный запрет грозит появлением черного рынка со всеми негативными последствиями, добавили в МЭР. "Мы по-прежнему считаем целесообразным ввести майнинг в правовое поле, признать его предпринимательской деятельностью и установить порядок его налогообложения. Есть регионы с избыточным производством электроэнергии, например, Иркутская область или Красноярский край. Легализация майнинга могла бы обеспечить дополнительные доходы в региональные бюджеты", - добавили в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом, по мнению министерства, необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики. "В этом вопросе нужен максимально аккуратный подход. Минэкономразвития участвует в дискуссии по поводу проработки механизмов регулирования обращения криптовалют", - резюмировали в МЭР.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству страны и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.