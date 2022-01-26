Новосибирский тепличный комбинат увеличит производство роз более чем в пять раз

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Руководство тепличного комбината "Новосибирский" планирует отдать все 17 га производственных площадей под розарий. Это позволит увеличить ежегодное производство цветов с начальных 7 до 37 млн срезов к 2025 году, сообщил журналистам в среду учредитель группы компаний "Горкунов" Борис Горкунов.

"В наших планах перевести весь тепличный комбинат "Новосибирский" на цветы, поэтому это будет уже не 7 млн роз, а 37 млн роз. Мы идем большими шагами, для того, чтобы обеспечить Новосибирскую область и весь Сибирский федеральный округ тем количеством цветов и тем ассортиментом, которые востребованы здесь, особенно на территории региона", - рассказал Горкунов.

По его словам, площади, которые планируется отдать под выращивание цветов сейчас заняты овощами. Но производство овощей не будет прекращено. Помидоры, огурцы и салат будут выращивать в тепличном комбинате "Обской" под Новосибирском. Также на обеспечение овощей работает реконструированный тепличный комбинат в городе Барнаул Алтайского края.

В 2020 году на площадке "Новосибирского" был запущен первый в Сибири тепличный розарий. Как сообщали ТАСС в компании, планируется, что при выходе на проектную мощность в нем будут собирать не менее 10 тыс. цветов в день. В будущем комплекс позволит отказаться от импортных цветов, которые завозят из стран Африки, Колумбии и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что вторую очередь первого за Уралом тепличного розария запустили на базе тепличного комбината "Новосибирский" группы компаний "Горкунов". Вторая очередь позволит увеличить имеющиеся мощности в два раза и срезать до 60 тыс. цветов в день, сообщил ТАСС директор по развитию компании Василий Пронькин.