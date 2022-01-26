"Дочка" Freedom Holding Corp. получила право выступать в качестве организатора IPO в США

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Дочерняя компания Freedom Holding Corp., Prime Executions, Inc., получила разрешение от американского регулятора FINRA на осуществление деятельности на рынках капитала, а также на работу в сфере инвестиционного банкинга, следует из сообщения компании.

Получение одобрения от FINRA позволит Prime Executions предоставлять услуги андеррайтинга, обслуживать сделки по объединению компаний и сделки с ценными бумагами, а также даст возможность оказывать консультационную поддержку участникам рынка слияний и поглощений.

"Для нас большая честь и ответственность получить право выступать в качестве прямых организаторов первичных размещений в США от американского регулятора. Данным набором разрешений FINRA обладает небольшое количество компаний на всем рынке", - отметил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

"С учетом поддержки, ресурсов и средств, предлагаемых Freedom Holding Corp., мы намерены активно продвигать наши услуги и наращивать объем операций холдинга в Штатах", - добавил президент и СЕО компании Prime Executions Inc. Роберт Вотзяк.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 10 странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3,5 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Prime Executions была основана в 1986 году и является членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Freedom Holding Corp. приобрел Prime Executions в 2020 году с целью получения прямого доступа к американскому рынку для клиентов.