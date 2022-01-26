Годовая инфляция в России с 15 по 21 января ускорилась до 8,64%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Инфляция в России с 15 по 21 января составила 8,64% в годовом выражении после 8,62% на 14 января, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"За период c 15 по 21 января 2022 года инфляция составила 0,22% при среднесуточном приросте цен на 0,032%. На продовольственные товары темпы роста цен увеличились до 0,21% (0,12% неделей ранее) за счет удорожания продуктов питания, за исключением овощей и фруктов (0,12% после околонулевого роста на 0,02%)", - отмечается в обзоре.

По данным Минэкономразвития, непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,18% против 0,15% неделей ранее при росте цен на автомобильный бензин на 0,14%. При этом в секторе туристических и регулируемых услуг цены выросли на 0,16% после роста на 0,01% за 11-14 января. Среднесуточный прирост цен на продовольственные товары за отчетный период составил 0,032% после 0,025% с 11 по 14 января, на непродовольственные товары - 0,03% после 0,025%.

"Импортные цены на металлолом в Турции и фьючерсные цены на арматуру на Лондонской бирже снизились (-1,2% и -0,2% за неделю, -0,5% и +0,1% с начала января)", - отмечается в обзоре.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития РФ ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

По данным Росстата, инфляция в России с 15 по 21 января составила 0,22%, а с 11 по 14 января - 0,1%.