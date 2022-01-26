"Роснано" вышла из проекта по производству микроэлектронного оборудования

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Роснано" вышла из проекта по производству высокотехнологичного оборудования в области микроэлектроники, продав 29,99% акций ЗАО "НТО" в рамках опционного соглашения с ООО "КИМ", говорится в сообщении "Роснано".

Сумму сделки в "Роснано" не раскрыли.

"Мы завершаем инвестиционный цикл и выходим из очередного проекта, в рамках которого за счет поддержки "Роснано" было создано производство уникального в России оборудования для радиоэлектроники", - приводит пресс-служба слова управляющего директора по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Владимира Коновалова.

"Роснано" в 2021 году утвердила стратегию по выходу проектов в рамках так называемого исторического портфеля, согласно которой основная часть активов будет реализована до конца 2023 года.

ЗАО "НТО" основано в 2001 году сотрудниками Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе. В 2005 году компания начала разработку оборудования для формирования тонкопленочных структур на полупроводниковой пластине, а спустя три года были выпущены первые установки электронно-лучевого напыления. В 2010 году проект был профинансирован "Роснано".

Была разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы и налажено мелкосерийное производство установок молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) для выращивания соединений на монокристаллических подложках для получения гетероструктур СВЧ-микроэлектроники, фотоприемной техники и радиофотоники и установки МОС-гидридной эпитаксии для получения гетероструктур для СВЧ-транзисторов и МИС, светодиодов и перспективных приборов радиофотоники.

Продукцией компании являются средства производства для выпуска критически важных узлов в следующих отраслях: электронные компоненты сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, оптоэлектронные приборы инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, системы связи и радиолокации, тепловизоры, системы обнаружения летающих объектов, медицина, экология (очистка воды) и т.д. Это полностью отечественные разработки с высокой локализацией производства ключевых узлов и компонентов.

О компаниях

ЗАО "НТО" под маркой SemiTEq разрабатывает и производит широкий спектр вакуумного оборудования, которое отвечает всем современным требованиям полупроводниковой технологии. Ключевой компетенцией компании является разработка и производство систем молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) для полупроводниковых материалов А3N, А3В5 и широкозонных материалов А2В6, а также оборудования для проведения основных операций планарного цикла. Узлы установок имеют запатентованный дизайн и/или включают активное технологическое ноу-хау. Комплекс оборудования SemiTEq® обеспечивает создание структур высокого качества в рамках проведения разработок и производства современной электронной компонентной базы.

Ведущие специалисты компании имеют более чем 20-летний опыт в области полупроводниковых технологий и разработки специализированного технологического оборудования, что обеспечивает создание уникальных и комплексных решений для заказчиков и партнеров с учетом всей специфики решаемых ими технологических задач.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.