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Курс рубля слабо реагирует на сообщение о ответа Вашингтона на предложение по безопасности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курс рубля слабо реагирует на новость о получении российской стороной ответа Вашингтона на предложение по гарантиям безопасности. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже растет на 1,46% к закрытию предыдущей сессии - до 79,78 руб., курс евро находится на уровне 90,03 руб. (+1,39%), свидетельствуют данные площадки на 20:41 мск.

По данным на 20:18 мск, когда стало известно о передаче послом США Джоном Салливаном письменного ответа Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности, курс доллара находился на уровне 79,92 руб. (+1,64%), курс евро рос на 1,45%, до 90,09 руб.

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