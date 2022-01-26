{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вологодская область получит первый инфраструктурный кредит в размере 1,9 млрд рублей

Средства направят на возведение школы в Вологде, приобретение городского транспорта и строительство Шекснинского проспекта в Череповце

ВОЛОГДА, 26 января. /ТАСС/. Вологодская область получит в ближайшее время первый инфраструктурный кредит из федерального бюджета в объеме 1,9 млрд рублей. На эти средства будет построена школа в Вологде, закуплен городской транспорт, продолжится строительство Шекснинского проспекта в Череповце, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников.

"Хорошие новости для Вологодчины. В Министерстве финансов России сегодня подписано соглашение по предоставлению инфраструктурных кредитов регионам. Вологодчина по "инфраструктурному меню", разработанному по поручению президента России, получит 1,9 млрд рублей. Это первый транш из трех. В кратчайшие сроки будем доводить лимиты бюджетных обязательств до городов", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По информации руководителя региона, за счет этих средств будет построена общеобразовательная школа на 1 224 места на улице Сергея Преминина в Вологде, будет приобретен транспорт для пассажирских перевозок в Вологде и Череповце, продолжится строительство Шекснинского проспекта в Череповце. "Все эти масштабные проекты станут катализатором для развития нашей области", - отметил глава региона.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
Сети "Европа" и "Линия" ограничили наценку на продукты первой необходимости до 10-15%
Речь идет об отдельных категориях таких товаров, как мясо свинины, кур, подсолнечное и сливочное масло, яйца, сахар, соль, чай, крупы, овощи "борщевого набора"
Читать полностью