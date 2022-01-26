ВТО определила размер компенсации Китаю со стороны США за нарушение правил торговли

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Китай может обложить американские товары дополнительными пошлинами на сумму в $645,121 млн в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО). Такое решение принял арбитраж ВТО, пояснив, что Вашингтон не выполнил ранее принятое решение арбитров о необходимости устранения нарушений при налогообложении ряда видов продукции, произведенной в КНР, сообщил в среду ТАСС источник в Женеве.

"Арбитраж ВТО определил, что Китай может обложить в качестве контрмеры импортируемые из США товары на сумму в $645,121 млн в год в связи с тем, что Соединенные Штаты не выполнили решение, касающееся мер по компенсационным пошлинам на некоторые виды продукции из Китая", - отметил собеседник агентства. Речь идет о сумме, которая эквивалентна уровню потерь, которые несут китайские экспортеры из-за несоблюдения американской стороной правил ВТО, констатировал он.

Китай может теперь попросить Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО разрешить ввести ответные тарифы на импортируемые из США товары в размере установленной арбитражем суммы. "Контрмеры могут вступить в действие, если они разрешены ОРС", - пояснил собеседник.

Речь идет об торговой тяжбе, инициированной Китаем против США в ВТО в 2012 году. Пекин оспорил введенные Соединенными Штатами пошлины на ряд видов китайской продукции. Арбитраж пришел к выводу, что эти пошлины не соответствуют правилам организации. Установленный арбитрами срок для выполнения этого решения истек 1 апреля 2016 года. В октябре 2019 года Китай попросил ВТО разрешить принять ответные меры в отношении американских товаров. Однако в Вашингтоне не согласились с предложенным Китаем уровнем компенсации - $2,4 млрд в год, заявив, что речь может идти о $106 млн в год. Поэтому установлением размера компенсации занялись арбитры ВТО, которые определили теперь объем понесенных китайскими экспортерами потерь в $645,121 млн в год. Таким образом КНР может попросить ОРС разрешить принять в отношении США торговые контрмеры, которые не превышают эту сумму.