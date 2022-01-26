Сети "Европа" и "Линия" ограничили наценку на продукты первой необходимости до 10-15%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курские ретейлеры, торговые сети "Европа" и "Линия" добровольно ограничили в своих магазинах в регионах Центрального федерального округа наценки на социально значимые продукты питания. Они договорились не поднимать на них цену выше 10-15%, сообщает в своем Telegram-канале в среду Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"Курские ретейлеры добровольно ограничили свои наценки на продукты. Об этом торговые сети "Европа" и "Линия" сообщили в ходе рабочего совещания с курским УФАС России. Речь идет об отдельных категориях таких товаров, как мясо свинины, кур, подсолнечное и сливочное масло, яйца, сахар, соль, чай, крупы, овощи "борщевого набора", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется в сообщении ФАС России, ретейлеры обязуются устанавливать наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых не выше 10-15% и гарантируют их наличие на своих полках, что позволит сдержать цены и избежать дефицита наиболее востребованных потребителями продуктов питания.

По данным в сообщении, магазины торговых сетей "Линия" (АО "Корпорация "ГРИНН") и "Европа" (ООО "Европа", входит в структуру ГК "Промресурс") работают в Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Калужской, Тамбовской, Смоленской, Тульской, Рязанской областях.