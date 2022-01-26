Россия и Белоруссия создадут совместный центр мониторинга таможенных операций

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Центр мониторинга таможенных операций между Россией и Белоруссией появится в Союзном государстве в этом году. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"Это наш совместный проект с Белоруссией, часть реализации наших союзных программ, которые были утверждены двумя президентами. В области таможенных взаимоотношений мы, можно смело сказать, идем с некоторым опережением", - отметил Давыдов. "Это будет делаться на основе мониторинга совершения таможенных операций, в отношении товаров и транспортных средств, которые передвигаются по нашему Союзному государству", - сказал он.

По словам Давыдова, в рамках будущего интеграционного центра будет организован обмен информацией, который поможет предотвращать таможенные нарушения и ввоз контрафакта. "Мы организуем информационный обмен в режиме, приближенном к реальному, с тем, чтобы мы могли оперативно реагировать на какие-то несоответствия, которые выявляются. С тем, чтобы мы понимали, где наибольшая вероятность нарушений и совместно определяли те компании, те товарные партии, которые нужно проверить", - добавил Давыдов.

Помимо этого, центр будет заниматься стандартизацией таможенного администрирования и координацией деятельности мобильных групп таможенных органов двух стран.

Предполагается, что центр заработает в начале лета.

"Задач очень много, центр пока будет начинать свою работу с 30 человек. По сути, это будут межгосударственные сотрудники, потому что они будут подчиняться таможенному комитету Союзного государства. По 15 человек от страны. Предполагаем, что размещаться будут в Минске", - уточнил Давыдов.

Международное сотрудничество

Кроме того, первый замруководителя ФТС подчеркнул, что работа службы не ограничивается рамками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Активная деятельность ведется и в рамках Всемирной таможенной организацией (ВТамО).

"История сотрудничества российской таможни с Всемирной таможенной организацией (ВТамО) очень богатая, разнообразная и, я бы сказал, успешная. Россия всегда очень активно работала. Мои коллеги и сейчас возглавляют разные подкомиссии. Из того, что реализовано, можем считать своей гордостью, что как раз в период нашего председательства, в 2016 году году, мы внесли предложение о разработке рамочных стандартов регулирования международной электронной электронной торговли. Рамочные стандарты утверждены, разработаны, они существуют. Если говорить про ВТамО - благодаря российской инициативе, в первую очередь, такие стандарты выработаны", - сказал Давыдов.

Между тем, в ЕАЭС регулирование интернет-торговли пока не закреплено законодательно. "Мы, к сожалению, пока только в Евразийском союзе (ЕЭАС) никак не введем главу по регулированию интернет-торговли в Таможенный кодекс. Тут требуется согласованная позиция пяти стран", - резюмировал Давыдов.