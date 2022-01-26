ОП РФ: бесплатный доступ к социально значимым ресурсам поможет всегда быть на связи

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предоставление бесплатного доступа для россиян к социально значимым ресурсам позволит большему числу граждан подключиться к полезным интернет-сервисам, таким образом люди смогут навсегда забыть, что значит быть не на связи. Такое мнение высказал ТАСС в среду первый зампредседателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в среду сообщил, что по итогам первого заседания правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых ресурсов в реестр были включены портал "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте". Доступ к ним будет предоставляться бесплатно.

"Предоставление россиянам свободного и бесплатного доступа к социально значимым сайтам позволит расширить возможности и права наших граждан на доступ к социально значимой информации и полезным онлайн-ресурсам, вне зависимости от их социальных, экономических и иных возможностей. Важно и то, что государственная инициатива была внедрена в тестовом режиме для оценки эффективности еще до своего законодательного закрепления", - сказал Малькевич.

По его словам, данная инициатива позволит большему числу граждан России получить доступ к интернет-сервисам. "Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - яркий пример того, как государство решает проблему цифрового неравенства россиян. Бесплатный доступ для всех, даже при нулевом балансе - даст возможность россиянам навсегда забыть, что значит быть не на связи", - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что включение в список социально значимых сайтов портала госуслуг обосновано "высочайшей востребованностью портала российскими гражданами". "На ресурсе уже зарегистрировано порядка 90 млн подтвержденных учетных записей, еженедельно россияне заказывают до 6,5 млн электронных услуг", - сказал Малькевич.

При этом включение в этот же перечень соцсети "ВКонтакте" закрывает несколько важнейших потребностей одновременно, уточнил член палаты. "Большинство госорганов, культурных центров, новостных изданий компаний имеют свои верифицированные странички в соцсетях. А значит пользователи смогут задавать вопросы, получать оперативную обратную связь и узнавать о деятельности различных организаций совершенно бесплатно даже при нулевом балансе. Достаточно лишь быть зарегистрированным на портале "Госуслуги", - отметил Малькевич.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к отечественным социально значимым сайтам. Документ дополняет закон "О связи" положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к сайтам, включенным в перечень российских социально значимых интернет-ресурсов, оказываются без взимания платы.