ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - отмечается в сообщении американского регулятора.

При этом в актуальных условиях, связанных с уровнем инфляции, значительно превышающим 2%, и сильными показателями на рынке труда, в ближайшее время будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам, добавили там.

ФРС намерена продолжить сокращение объема программы выкупа активов и завершить ее в марте. Так, начиная с февраля ФРС будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на $20 млрд ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $10 млрд ежемесячно.