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Молния

Рубль укрепился к доллару и евро на новостях о сохранении ставки ФРС США на уровне 0-0,25%

Рубль немного укрепился к доллару и евро на новостях о сохранении ставки ФРС США на уровне 0-0,25% - данные торгов.

В программу развития Коми вошли семь направлений с объемом финансирования 300 млрд рублей
В нее включили мероприятия по поддержке занятости, созданию условий для инвестиционных проектов и безопасных условий для жизнедеятельности населения, модернизации объектов коммунального комплекса
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