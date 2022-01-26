Рубль немного укрепился к доллару и евро на новостях о сохранении ставки ФРС США на уровне 0-0,25% - данные торгов.
Молния
Рубль укрепился к доллару и евро на новостях о сохранении ставки ФРС США на уровне 0-0,25%
В программу развития Коми вошли семь направлений с объемом финансирования 300 млрд рублей
В нее включили мероприятия по поддержке занятости, созданию условий для инвестиционных проектов и безопасных условий для жизнедеятельности населения, модернизации объектов коммунального комплекса
Читать полностью