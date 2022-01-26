FT: ЕЦБ запросил у европейских банков отчеты о готовности к введению санкций против РФ

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) запросили у европейских банков информацию о том, насколько они готовы к возможности введения жестких западных санкций против России, в том числе к ее отключению от SWIFT. Об этом сообщила в среду вечером на своем сайте газета Financial Times.

По данным издания, ЕЦБ отдельно рекомендовал банкам, активно взаимодействующим с Россией, подготовиться к введению ограничительных мер против Москвы в случае якобы планируемого вторжению на Украину.