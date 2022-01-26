В программу развития Коми вошли семь направлений с объемом финансирования 300 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 26 января. /ТАСС/. Разрабатываемая по поручению президента России Владимира Путина программа социально-экономического развития Республики Коми до 2026 года включает семь направлений, от экономики до благоустройства, она оценивается на данный момент в 300 млрд рублей, рассказал в среду глава региона Владимир Уйба.

"По поручению президента РФ Владимира Путина нам надлежит разработать программу социально-экономического развития республики. Задел у нас был сделан, у нас уже были основные блоки этой программы. Плюс еще летом 2021 года мы согласовали и утвердили в Минэкономразвития РФ план диверсификации экономики республики. По сути программа и план должны быть увязаны друг с другом, потому что это одна территория и одни задачи. Мы увязали оба этих документа и 10 января направили в Минэкономразвития. Сейчас совместно с федеральным ведомством дорабатываем и до конца января должны представить для дальнейшего согласования со всеми федеральными органами власти. Программа включает семь основных направлений", - рассказал глава региона в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, первый раздел программы посвящен экономике, он включает мероприятия по поддержке занятости, созданию условий для инвестиционных проектов и привлечению инвесторов, развитию агропромышленного комплекса и диверсификации экономики - это создание новых производств, не связанных с добычей угля. Второе направление касается территории проживания. "Здесь говорим о мероприятиях по созданию безопасных условий для жизнедеятельности населения, например, в Инте это консервация угольной шахты. Для Сыктывкара это мастер-план по развитию городской агломерации: у нас сегодня есть целые кварталы старой деревянной застройки в Сыктывкаре, нам нужно провести реновацию, которая включает снос старого жилья, на их месте построить новые, удобные для жизни кварталы, куда будут входить не только жилье, но и места отдыха, социальные и культурные объекты, детские сады, школы, поликлиники", - сказал глава региона.

О других блоках программы

Третий блок программы посвящен модернизации объектов коммунального комплекса и решению застарелых проблем - это реконструкция Усинского водовода в Воркуте, создание нового водозабора в Инте, реконструкция действующего водовода в Усинске. Четвертый блок предполагает развитие здравоохранения, в раздел включено создание арктического медицинского кластера в Воркуте, строительство центра лечения вирусных заболеваний и перинатального центра в Сыктывкаре. "Прошу не путать центр с инфекционной больницей на 100 коек, она у нас строится. Центр вирусных заболеваний на 200 коек нужен для того, чтобы мы при любом повышении уровня инфекционных заболеваний не закрывали койки в республиканской больнице, не останавливали плановую медпомощь. Это также целый перечень объектов, не вошедших в национальный проект, - ФАПы, участковые больницы, ЦРБ, их ремонт или новое строительство", - пояснил глава региона.

По программе запланировано развитие сети социального обслуживания, учреждений культуры и искусства, в том числе создание отдельного здания для Национального музыкально-драматического театра, реконструкция Театра оперы и балета и еще трех объектов культурного наследия республики. Седьмой раздел предполагает снятие инфраструктурных ограничений - создание дорожной сети, строительство или ремонт мостов, установку новых вышек связи, чтобы покрыть всю территорию республики устойчивой сотовой связью.

"Цель этой большой работы - обеспечить комфортные условия проживания населения республики и создать устойчивый рост промышленности. После, как программу полностью сверстаем и представим в правительство РФ, потребуется согласование. Сегодня у нас уже примерно в объеме 300 млрд рублей. Программа по поручению президента должна быть выполнена до 2026 года. Поэтому такой огромный объем денег и дополнительных мероприятий потребует огромной слаженной работы правительства республики и депутатского корпуса", - заключил глава Коми.