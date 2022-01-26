Трудовые отношения легализовали более 10 тыс. жителей Северной Осетии в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии за 2021 год легализовали более 10 тыс. случаев неформальной занятости. Всего было выявлено более 14 тыс. случаев, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального кабмина.

"Как сообщила председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева, за 2021 год муниципальными и отраслевыми комиссиями выявлено более 14 тыс. случаев неформальной занятости, из которых легализовано более 10 тыс.", - говорится в сообщении.

Всего в республике более 30 тыс. жителей работают без официального трудоустройства. Премьер региона Борис Джанаев поставил задачу вывести их из тени. "Работодатели должны понимать всю ответственность, которую несут перед сотрудниками", - отметил он.

В рейтинге муниципальных образований республики по снижению неформальной занятости не первый год лидирует Ирафский район, затем, со значительным перевыполнением плана, - Правобережный. На последнем месте - Дигорский район, в котором план выполнен чуть более чем наполовину.

По словам министра экономического развития региона Заура Кучиева, ведется масштабная работа по определению работающего населения в сфере потребительского рынка. По итогам рейдовых мероприятий на рынках Владикавказа в 2021 году установлены случаи, когда у продавцов не оказывалось документов, подтверждающих трудовые отношения с работодателями. Всего на рынках республики выявлено 200 неформально занятых граждан. Их данные переданы в комитет по занятости населения.

В 2022 году проверки пройдут на 11 рынках - как во Владикавказе, так и в районах республики.