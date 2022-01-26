В Дагестане поступления в консолидированный бюджет увеличились на 9 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Поступления в консолидированный бюджет Дагестана по итогам прошлого года увеличились на 9 млрд рублей. Об этом заявил в среду врио первого вице-премьера региона Нюсрет Омаров на заседании комиссии при главе Дагестана по увеличению доходной части консолидированного бюджета.

"Плановые задания по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона за 2021 год исполнены на 101,3%, в абсолютном выражении в бюджет поступило 55,7 млрд рублей (при уточненном плане - 55 млрд рублей). Прирост к уровню 2020 года составил около 9 млрд рублей, или 119,2%. Из них в республиканский бюджет - 41,8 млрд рублей, в бюджеты муниципальных районов и городских округов - около 13,9 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Омарова.

Отмечается, что поступление неналоговых доходов составило 4,1 млрд рублей, или 112% от бюджетных назначений, объем которых по сравнению с 2020 годом увеличился в два раза, что объясняется ростом доходов от взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения, поступлениями в 2021 году доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемыми в бюджеты субъектов РФ.

По сообщению пресс-службы, в целом поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики увеличились.

"В сравнении с уровнем 2020 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики увеличились примерно на 19% - это хороший результат. Особо необходимо отметить, что таких результатов оказалось возможным добиться даже при снижении ставок ряда налогов в два раза, что было нами сделано для поддержки бизнеса в условиях пандемии. И мы продолжаем это делать сейчас. По имеющимся данным, плановые показатели в прошлом году были достигнуты. Хотя, к сожалению, не по всем видам налогов, да и не везде. В некоторых муниципалитетах показатели исполнения плановых заданий за январь - ноябрь не достигли даже 90%-го уровня", - приводит слова руководителя региона Сергея Меликова его пресс-служба.