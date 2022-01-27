Патрушев посетит Петрозаводск

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в четверг посетит Петрозаводск.

Как поясняли в пресс-службе аппарата ведомства, на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода Патрушев "примет участие в церемонии начала реализации проекта строительства цифровой верфи в рамках глубокой модернизации завода".

Секретарь Совета безопасности регулярно посещает российские регионы. При этом обычно в подобных поездках он также проводит окружные совещания по вопросам национальной безопасности.

Ранее Патрушев возглавлял госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия. Юбилей отмечался в 2020 году. Среди задач комиссии были улучшение качества жизни в регионе, создание дополнительных рабочих мест, формирование условий для опережающего социально-экономического развития, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности, стимулирования деловой активности, модернизации транспортной и социальной инфраструктуры, а также развитие туризма и восстановление объектов культурного наследия.

О цифровой верфи

Проект "Цифровая верфь" - первый подобный опыт в отечественном судостроении. Его появление обусловлено применением новых технологий, в числе которых - автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. После модернизации на предприятии будет автоматизировано большинство производственных процессов - конструирование, проектирование, сборка, управление и учет, что ускорит выпуск продукции, удешевит проекты и минимизирует возможные ошибки.

По данным региональных властей, обновление Онежского судостроительно-судоремонтного завода позволит втрое нарастить выпуск судов (с трех до 10 ежегодно) и открыть на предприятии дополнительно 500 рабочих мест. Цифровая верфь будет строить суда типа "река-море", а также корабли технического и вспомогательного флота, например, буксиры, бункеровщики сжиженного газа, лоцманские и дноуглубительные суда. Создание новых мощностей должно идти без остановки действующего предприятия.

Проект реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, решением Совета безопасности и госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.